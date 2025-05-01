Максим Гольдарб: «День Потерь». Как Украина «поделилась» своими богатствами с США

Почему сделка по недрам Украины стала символом потери природных богатств? Насколько реалистичен прогноз Трампа о прибыли от разработки украинских ресурсов? Верят ли украинцы, что сделка принесет реальную пользу, или это просто иллюзия? В День труда,украинские трудящиеся лишились своих природных богатств.