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Царьград

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Учёные рассказали, как алкоголь влияет на ускорение процессов старения организма

Учёные рассказали, как алкоголь влияет на ускорение процессов старения организма

Употребление алкоголя делает ДНК уязвимой для повреждений.Учёные пришли к выводу, что употребление алкоголя влияет на ускорение процессов старения в организме людей.

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