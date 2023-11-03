Прогноз для первой декады ноября 2023 года: погода в Москве, Петербурге, на Урале и в Сибири Евгения КомароваПервые десять дней ноября 2023 года обещают россиянам теплые, но облачные дни, согласно прогнозам синоптиков.
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