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Прогноз для первой декады ноября 2023 года: погода в Москве, Петербурге, на Урале и в Сибири

Прогноз для первой декады ноября 2023 года: погода в Москве, Петербурге, на Урале и в Сибири

Прогноз для первой декады ноября 2023 года: погода в Москве, Петербурге, на Урале и в Сибири Евгения КомароваПервые десять дней ноября 2023 года обещают россиянам теплые, но облачные дни, согласно прогнозам синоптиков.

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