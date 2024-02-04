В Марий Эл сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, подозреваемого в серии онлайн-мошенничеств

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл задержали местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств, совершённых в отношении пожилых жителей региона по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
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