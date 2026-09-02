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Татар-информ

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Гидроциклиста, из-за которого женщина в РТ лишилась ноги, отправили в СИЗО

Гидроциклиста, из-за которого женщина в РТ лишилась ноги, отправили в СИЗО

Фото: © Центральное МСУТ СК России 35-летнему жителю Татарстана, который на гидроцикле влетел в женщину на понтоне у базы отдыха в Верхнеуслонском районе, сменили меру пресечения.

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