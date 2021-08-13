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Кировские школьники проводят «Каникулы с Общественным советом»

Кировские школьники проводят «Каникулы с Общественным советом»

В период летнего оздоровительного сезона, а также в рамках ежегодной Всероссийской акции Общественного совета при МВД России «Каникулы с Общественным советом» в Кирове для юных жителей города прошли «Веселые старты».

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