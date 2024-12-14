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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латыпов о серебре в спринте: «В плане функционального состояния ничего не смог бы сделать лучше, а в плане стрельбы была задержка на последнем выстреле»

В субботу Латыпов стал вторым в спринте, допустив один промах. Он уступил победителю гонки Кириллу Бажину 7,1 секунды.

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