Замглавы МИД Вершинин сообщил о сокращении экспорта российских удобрений на 38 процентов

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил РИА Новости о сокращении экспорта удобрений из страны с марта по октябрь на 38 процентов в сравнении с 2021 годом из-за антироссийских санкций.
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