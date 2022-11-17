Аргументы недели

98 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Когда, наконец, останется только одно "Совинформбюро"?!Военкор Матюшин: ...
  • Владимир Соловьев
    Надо читать викепедею: Я. Власов доктор медицинских наук.Президент России ...
  • Владимир Соловьев
    ВПЕРВЫЕ ВИДЕН ХРИСТИАНСКИЙ ПОДХОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА, ДА ЕЩЁ ОТ ЕР! ВЫКУП ДОЛЕЙ - КЛОНДАЙК ДЛЯ МОШЕННИКОВ. ЭТИМИ...Депутат Крупник п...

Замглавы МИД Вершинин сообщил о сокращении экспорта российских удобрений на 38 процентов

Замглавы МИД Вершинин сообщил о сокращении экспорта российских удобрений на 38 процентов

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил РИА Новости о сокращении экспорта удобрений из страны с марта по октябрь на 38 процентов в сравнении с 2021 годом из-за антироссийских санкций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх