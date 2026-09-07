Член АдГ выставил «самую опасную кружку Германии» на аукцион

Скандальный сувенир из кабинета немецкого политика превратился в дорогой лот на онлайн-аукционе. Кружка с символикой «Армии России», которую местные СМИ окрестили поводом для острой дискуссии, к вечеру 7 сентября достигла ставки в 1943 евро.