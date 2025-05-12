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По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человека

По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человека

В рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством в отношении участников специальной военной операции в столичном аэропорту Шереметьево, были арестованы 23 человека, среди которых пятеро сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России.

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