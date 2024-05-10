Әнвәр Нургалиев: Минем туганым үтерелгән көнне бәйрәм итәләр. Сөякләр өстендәге бәйрәм. Җырчыга бер подписчигы Латыйповны Чишмәдә, бәйрәм парадында күрүен дә җиткергән.
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Әнвәр Нургалиев: Минем туганым үтерелгән көнне бәйрәм итәләр. Сөякләр өстендәге бәйрәм. Җырчыга бер подписчигы Латыйповны Чишмәдә, бәйрәм парадында күрүен дә җиткергән.