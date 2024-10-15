Удары по ВСУ в Кореневском районе Курской области: «жара» по всей линии соприкосновения

Российские войска в Курской области активизировали наступательные действия, вернув контроль над частью российской территории и продвинувшись вглубь позиций ВСУ, которые столкнулись с проблемами в логистике и связи.
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