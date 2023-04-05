RT Russia

11 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    посадить мерзавку!Генпрокуратуру по...
  • Александр Юткин
    Тайны жрецов. Кого они представляют?Депутат Госдумы М...
  • Valeriy
    да, актуальность очевидна (но не для всех!): проф. Преображенский - это отличный прототип современного либерала, свои...Актёр Игорь Петре...

Замглавы МИД Казахстана заявил, что страна не подписывала Римский статут МУС

Замглавы МИД Казахстана заявил, что страна не подписывала Римский статут МУС

Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда, соответственно, Астана не видит препятствий для визитов российского руководства, несмотря на решения МУС, заявил замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх