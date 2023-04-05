Замглавы МИД Казахстана заявил, что страна не подписывала Римский статут МУС

Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда, соответственно, Астана не видит препятствий для визитов российского руководства, несмотря на решения МУС, заявил замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.
Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда, соответственно, Астана не видит препятствий для визитов российского руководства, несмотря на решения МУС, заявил замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.
Свежие комментарии