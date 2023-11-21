В Петербурге предложили запустить эксперимент по легализации доходов такси

По словам экспертов, пока непонятно, кто будет готов инвестировать в этот проект. Депутаты Законодательного собрания Петербурга предлагают ввести налоговый эксперимент для легализации доходов в сфере такси.
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