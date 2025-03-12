В Роспотребнадзоре по Петербургу напомнили горожанам о важности вакцинации против клещевого энцефалита

Насекомые активизируются весной и летом Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напомнило жителям города, что весна и начало лета – это период повышенной активности клещей, которые могут быть переносчиками клещевого энцефалита.
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