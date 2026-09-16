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Семейный фильм «Я приду» выходит в широкий российский прокат 8 октября

Семейный фильм «Я приду» выходит в широкий российский прокат 8 октября

8 октября 2026 года в широкий российский прокат выходит полнометражный художественный фильм «Я приду» режиссера Булата Сабитова — трогательная семейная приключенческая история о близких, взрослении и связи поколений.

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