США намерены ввести санкции против Турции за экспорт американских технологий в Россию

Помощник министра торговли Соединённых Штатов Америки Мэттью Аксельрод в комментарии британскому изданию Financial Times заявил, что Турция экспортирует в Российскую Федерацию ряд американских товаров, из-за которых против турецких компаний могут ввести ограничения.
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