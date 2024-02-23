Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Молодцы крымчане !!! Давно пора это было сделать !!! То же самое нужно сделать и в отношении других исконно русских т...Власти Крыма хотя...
  • Владимир Карпов
    Давно пора !Власти Крыма хотя...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Кто такой «госпаблик»? Уже принят закон о защите русского языка! Это я к тому, что пока на Украине продол...Центр управления ...

В Нижегородской области резко вырастут штрафы для водителей большегрузов

В регионе штрафы для водителей большегрузов поднимутся сразу в 14 раз. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предлагала внести Госдума, одобрил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору