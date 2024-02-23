В Нижегородской области резко вырастут штрафы для водителей большегрузов

В регионе штрафы для водителей большегрузов поднимутся сразу в 14 раз. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предлагала внести Госдума, одобрил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области.