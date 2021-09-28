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Защищает животных и воюет с феминистками: чем сегодня занимается 87-летняя Брижит Бардо

Защищает животных и воюет с феминистками: чем сегодня занимается 87-летняя Брижит Бардо

В день рождения звезды узнаем, как сегодня выглядит знаменитая французская дива.Предпочитает затворнический образ жизниВ середине прошлого века Брижит Бардо называли иконой стиля и секс-символом, она купалась в лучах славы и любви поклонников.

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