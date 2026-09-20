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Царьград

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Явка на выборах в Ростовской области достигла почти 65%

Явка на выборах в Ростовской области достигла почти 65%

В Ростовской области финальный день голосования, которое длилось три дня, завершается 20 сентября. Явка к шести часам вечера достигла почти 65 процентов.

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