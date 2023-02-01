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Депутат Пайкин: «Клубы РПЛ потратили 143,1 млн долларов на трансферы в 2022-м. Большинство спонсоров – компании с государственным участием, и такие траты кажутся спорными»

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин высказался о трансферных затратах российских клубов. «Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году 143,1 млн долларов.

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