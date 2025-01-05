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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим об «МЮ»: «Игроки нервничают, иногда боятся на поле – мы должны с этим справиться. Отдаю все, чтобы помочь клубу, мы добьемся успеха»

Главный тренер манкунианцев высказался о матче с «Ливерпулем», который должен пройти сегодня на «Энфилде».

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