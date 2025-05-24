Крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на границе с Сумской областью «Бронегруппа Крымских десантников Донского казачьего полка уничтожила группу пехоты ВСУ, обнаруженную в лесопосадке в Сумской области вдоль границы с Россией», — сообщили в Минобороны России.