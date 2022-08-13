Юристы объяснили, когда человека нельзя выписать из квартиры

Собственник квартиры не может снять с регистрации человека в нескольких случаях. Например, если право на проживание прописано в брачном договоре, завещании или договоре пожизненного содержания, сообщила юрист компании «Генезис» Виктория Авхадеева.
Собственник квартиры не может снять с регистрации человека в нескольких случаях. Например, если право на проживание прописано в брачном договоре, завещании или договоре пожизненного содержания, сообщила юрист компании «Генезис» Виктория Авхадеева.
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