Ученый из Иркутска исследует адаптацию древних людей Прибайкалья к оледенению

Группа российских ученых, в числе которых иркутянин, выиграла грант РНФ на свое новое исследование. Они планируют реконструировать адаптацию населения долины Витима к условиям последнего ледникового максимума.
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