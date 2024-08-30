Казахстан и СВО: десятки самолётов, сотни танков на хранении и задолженность перед Россией 13 млрд долларов

Истребители-перехватчики МиГ-31 сил воздушной обороны Республики Казахстан. Фото: Григорий Беденко Когда началась Российская специальная военная операция (СВО) на Украине, никто и представить не мог, насколько она затянется, какого напряжения сил и средств потребует от воюющих сторон.