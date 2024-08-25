Очередной хет-трик Холанда — очередной памятный мяч ⚽️ Кто-то из партнёров норвежца по «Сити» уже устал их подписывать 😅 Притормози, Эрлинг 😏 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Очередной хет-трик Холанда — очередной памятный мяч ⚽️ Кто-то из партнёров норвежца по «Сити» уже устал их подписывать 😅 Притормози, Эрлинг 😏 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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