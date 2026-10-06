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Журнал «Профиль»

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Петербургская биржа перестала публиковать часть данных по топливу

Петербургская биржа перестала публиковать часть данных по топливу

Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) с 6 октября 2026 года прекращает публикацию ряда данных о торгах топливом.

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