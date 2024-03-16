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Федерер о документальном фильме о последних днях его карьеры: «Смотрел на днях и плакал раз шесть»

Федерер о документальном фильме о последних днях его карьеры: «Смотрел на днях и плакал раз шесть»

– Сейчас вы вместе с кинематографистами Джо Сабиа и Асифом Кападиа работаете над документальным фильмом о себе и последних днях своей игровой карьеры, который выйдет на Amazon.

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