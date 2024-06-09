О якобы первом поражении истребителя Су-57 в Астраханской области. 🔺ГУР Украины утверждает, что поражение истребителя произошло 8 июня 2024 года на аэродроме Ахтубинск.
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О якобы первом поражении истребителя Су-57 в Астраханской области. 🔺ГУР Украины утверждает, что поражение истребителя произошло 8 июня 2024 года на аэродроме Ахтубинск.
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