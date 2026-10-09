Медведев: к потомку приспешников Гитлера Мерцу никто не приедет даже на поминки

Канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился из-за визита бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера в гости к президенту России Владимиру Путину, но вот к нему самому никто не приедет даже на поминки.
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