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Царьград

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Что будет за передачу своей банковской карты третьим лицам, рассказали в МВД

Что будет за передачу своей банковской карты третьим лицам, рассказали в МВД

В уголовным кодексе за это прописан крупный штраф и даже немаленький тюремный срок. Передача собственной банковской карты или доступа к ней посторонним людям ради заработка может обернуться уголовным делом.

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