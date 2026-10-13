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Живая Кубань

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Мясо из ниоткуда: на юге России нашли фирмы-призраки, снабжавшие продуктами школы и больницы

Мясо из ниоткуда: на юге России нашли фирмы-призраки, снабжавшие продуктами школы и больницы

Мясо из ниоткуда: на юге России нашли фирмы-призраки, снабжавшие продуктами школы и больницыКогда речь заходит о поставках в социальные учреждения, на первый план выходит не цена, а происхождение продукта как показатель качества и безопасности.

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