Мясо из ниоткуда: на юге России нашли фирмы-призраки, снабжавшие продуктами школы и больницы

Мясо из ниоткуда: на юге России нашли фирмы-призраки, снабжавшие продуктами школы и больницыКогда речь заходит о поставках в социальные учреждения, на первый план выходит не цена, а происхождение продукта как показатель качества и безопасности.
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