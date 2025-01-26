Соединенным Штатам необходимо раскрыть данные о работе американских биолабораторий по всему миру. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя сообщения в СМИ о поддержке со стороны ЦРУ версии о лабораторном происхождении COVID-19.