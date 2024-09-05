Путин: План Зеленского по Курску сорвался

Украине не удалось заставить Россию «нервничать и суетиться» по поводу вторжения в Курскую область. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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