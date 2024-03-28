Песков оценил возможность попытки повторной блокировки Telegram в России

Пресс-секретарь президента утверждает, что у Москвы нет планов блокировать популярный мессенджер.По словам Пескова, на текущий момент у властей нет желания блокировать Telegram, однако представитель Кремля посоветовал его создателю Павлу Дурову обратить внимание на использование ресурса со стороны террористов.
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