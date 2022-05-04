Вечерняя Москва

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Снегопад начался в Москве 4 мая

Снегопад начался в Москве 4 мая

В Москве в среду, 4 мая, пошел снег. Снежные хлопья можно наблюдать в некоторых округах столицы. До этого о том, что в некоторых районах Москвы и Подмосковья может пройти мокрый снег, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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