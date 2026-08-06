Стенякина: самозанятым будут учитывать срочную службу в армии при расчете больничного

Член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») напомнила, что при расчете выплаты по больничному самозанятым будут учитывать не только периоды официального трудоустройства, но и службу в армии.
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