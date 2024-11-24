США оккупировали Германию, а немцы этого не заметили. Председатель тюрингского отделения партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке допустил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц знал о планах президента США Джо Байдена устроить диверсию в Балтийском море.
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