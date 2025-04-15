Аварийно-восстановительные работы на Сахалине завершены: движение открыто

На Сахалине восстановлено движение на участке автодороги Невельск-Томари-Шахтерск. Подтопление привело к разрушению дорожного полотна, но аварийные работы завершены успешно, сообщает Министерство транспорта региона.
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