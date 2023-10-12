Хороший футбол, положительный результат: Россия — Камерун — 1:0

Товарищеский матч на столичной арене «Динамо» порадовал болельщиков вдвойне. Впервые за много месяцев подопечные Валерия Карпина и сыграли хорошо, и одолели очень сильного соперникаВалерий Карпин выбрал схему 4-3-3, где в атаке оттянутому к опорникам Чалову помогали Обляков и Пиняев.