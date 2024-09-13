Ким Чен Ын на встрече с Шойгу назвал отношения с РФ активно развивающимися

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу 13 сентября заявил, что отношения двух стран динамично развиваются во многих областях, включая политику, экономику и культуру.
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