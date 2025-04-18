Сотрудники ПДН МВД по Республике Мордовия провели «Уроки мужества» в школах Саранска

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инспекторы по делам несовершеннолетних ООДУУПиПДН МВД по Республике Мордовия совместно с ветераном боевых действий, участником контртеррористических операций на Северном Кавказе, участником СВО Сергеем Крашенинниковым организовали тематические встречи со старшеклассниками школ г.