Сотрудники ПДН МВД по Республике Мордовия провели «Уроки мужества» в школах Саранска

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инспекторы по делам несовершеннолетних ООДУУПиПДН МВД по Республике Мордовия совместно с ветераном боевых действий, участником контртеррористических операций на Северном Кавказе, участником СВО Сергеем Крашенинниковым организовали тематические встречи со старшеклассниками школ г.
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