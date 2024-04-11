Главные спонсоры Ленина: получал ли он деньги от Германии

Этот вопрос распадается на два: 1) получили ли большевики в 1917 году субсидии из Германии, которая в это время воевала с Россией; 2) если эти субсидии имели место, какое значение они имели в приходе большевиков к власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии