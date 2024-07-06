Открытие IX Спартакиады ОСК прошло в Северодвинске

В Северодвинске состоялось торжественное открытие IX Спартакиады ОСК, которая продлится до 7 июля на стадионе "Север", спортивном комплексе "Арктика", Федеральном спортивном комплексе "Беломорец" и других спортивных объектах города.
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