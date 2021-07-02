smi.today

1 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Но то же теперь поверит после потока наглой циничной лжиПремьер-министр Ч...
  • Юрий Бакулин
    Действительно, что может быть общим у украинского языка с немецким.Меркель сдала инт...
  • Traveller
    Но в этом есть и плюсы. Шумеры напрочь будут отрезаны от всего мира. Английский им по отсутствию мозгов не доступен. ...«Владеть украинск...

ДТП на украинской трассе, мотоциклист влетел коню в зад: видео аварии

ДТП на украинской трассе, мотоциклист влетел коню в зад: видео аварии

Ну Буковине произошло ДТП с участием животного   Как передает Politeka.net, видео казуса на дороге опубликовали в Facebook-сообществе Gutsul Extreme (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)   Инцидент произошел в курортном городе Яремче.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх