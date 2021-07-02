ДТП на украинской трассе, мотоциклист влетел коню в зад: видео аварии

Ну Буковине произошло ДТП с участием животного Как передает Politeka.net, видео казуса на дороге опубликовали в Facebook-сообществе Gutsul Extreme (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца) Инцидент произошел в курортном городе Яремче.
Ну Буковине произошло ДТП с участием животного Как передает Politeka.net, видео казуса на дороге опубликовали в Facebook-сообществе Gutsul Extreme (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца) Инцидент произошел в курортном городе Яремче.
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