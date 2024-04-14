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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джа Морэнт вошел в Зал славы университета Мюррэй Стэйт

Джа Морэнт вошел в Зал славы университета Мюррэй Стэйт

Защитник отыграл два сезона, с 2017 по 2019 год, за команду Мюррэй Стэйт. Его показатели в сезоне-2018/19 – 24,5 очка, 5,7 подбора и 10 передач в среднем.

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