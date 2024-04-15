Adobe запустила Acrobat AI Assistant для анализа сложных документов — за $4,99 в месяц, но т...

Adobe запустила Acrobat AI Assistant для анализа сложных документов — за $4,99 в месяц, но только на английскомКомпания Adobe объявила о запуске анонсированного ещё в феврале ИИ-помощника Acrobat AI Assistant, который за $4,99 в месяц поможет пользователям лучше понять сложные электронные документы.