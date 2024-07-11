Михельсон возглавил список Forbes из 22 самых крупных налогоплательщиков

Американское издание журнала Forbes определило первое место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков России за акционером «НОВАТЭКа» и «Сибур Холдинга» Леонидом Михельсоном, об этом 10 июля написал журнал.
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