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Полиция занялась конфликтом водителей двух пассажирских автобусов в Иванове

Полиция занялась конфликтом водителей двух пассажирских автобусов в Иванове

Сотрудники МВД начали доследственную проверку по факту потасовки на остановке «Станционная улица».Немало шума в Иванове наделала опубликованное ГТРК «Ивтелерадио» любительское видео конфликта водителей пассажирских автобусов.

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